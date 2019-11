LEGGI ANCHE

«Cone con questa squadra due vittorie e un pareggio contro unstracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva». Aurelio De Laurentiis non le manda a dire, il presidente azzurro - assente a Liverpool - ha voluto fare i complimenti ai suoi al fischio finale.«Bravo l'allenatore e bravi i nostri calciatori. Adesso tutti a testa bassa a lavorare duro e a considerare le prossime partite come se tutte fossero contro il Liverpool» ha continuato con il suo tweet. «Non dobbiamo oggi parlare di misure societarie con i giocatori. Queste vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni».