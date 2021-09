Lobotka, io escluso da Gattuso: «Ma con Spalletti ora ho fiducia»

Il pareggio contro la Slovenia non soddisfa la Slovacchia di Stanislav Lobotka, ma per il centrocampista del Napoli continua l'ottimo momento di forma: «Con l'arrivo di Spalletti è cambiato tutto, un calciatore avverte subito la fiducia dell’allenatore, io ho avuto da subito maggiore spazio e provo a sfruttarlo» le parole dopo il match con la nazionale.

«Sin dall’inizio è stato diverso, sin dal ritiro prestagionale estivo. La comunicazione dell’allenatore era differente da quella del precedente, si è dimostrato subito interessato a me» ha detto Lobotka riferendosi a Gattuso. «Se non avessimo cambiato allenatore non avrei più giocato, ma ora c'è Spalletti e non ho pensato di cambiare squadra. L’inizio del campionato non è stato facile, ma fortunatamente siamo riusciti a vincere. Scudetto? Credo ci siano tante pretendenti, diversi club si sono rinforzati e la competizione sarà più bilanciata. Vogliamo sicuramente andare in Champions League, ma se ci fosse la possibilità proveremmo a vincere anche il campionato».