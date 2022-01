Lozano, al lavoro anche con il covid: «E senza Insigne esploderà»

Una positività improvvisa e la quarantena in Messico a tenerlo lontano dal Napoli. Hirving Lozano, però, è pronto a tornare in campo. «Hirving ha una passione enorme per il calcio ed era molto più preoccupato per la continuità degli allenamenti che della sua positività. Ha continuato ad allenarsi in contatto con l'equipe medica del Napoli. Non vede l'ora di giocare domani contro la Fiorentina» ha detto Rodrigo Obregon, suocero e membro dell'entourage del messicano.

«La sua positività è stata una completa sorpresa. Ci stavamo preparando per festeggiare il Natale in Messico con tutta la famiglia» ha continuato a Radio Marte. «L'addio di Insigne il prossimo anno offre una vetrina più ampia a Lozano. Soprattutto in questo modo potrebbe giocare sulla fascia sinistra, posizione che aiuterebbe il giocatore a raggiungere una maturazione ed esplosione definitiva. Sfida al Barcellona? Credo che sarà importante perché giocherà contro una grande squadra per difendere la maglia del Napoli».