È arrivato in pompa magna la scorsa estate, sul groppone il peso dell'essere l'acquisto più caro della storia del Hirving Lozano , però, fino ad oggi è stato l'ombra di sé stesso, un calciatore lontano parente di quello visto in Olanda con la maglia del Psv che aveva convintoe il club azzurro all'affare dell'estate a suon di giocate e gol.La sua posizione è peggiorata con l'arrivo di Gennaro Gattuso che, fino ad ora, ha concesso al messicano solo qualche minuto in campo, preferendogli Insigne e Callejon in campo. Per questo le voci di mercato sul Chucky sono già vive: non per questo inverno, certo, ma secondo quanto riportato dal Liverpool Echopotrebbe interessare ancora ada fine stagione. L'allenatore che l'ha voluto fortemente aora potrebbe chiamarlo per spostarsi all'Everton e ricominciare insieme in Premier League.