Lozano all'Arsenal, ultime notizie: pronto un contratto quadriennale

Contratto quadriennale e ingaggio quasi raddoppiato rispetto a quello percepito attualmente a Napoli. Hirving Lozano sarebbe nel mirino dell'Arsenal, l'esterno messicano è tra gli obiettivi di Mikel Arteta con i Gunners pronti a farsi sotto con il Napoli nei prossimi giorni. Secondo El Futbolero, l'entourage di Lozano sarebbe stato già contattato da emissari inglesi ricevendo un primo apprezzamento del calciatore che non ha mai nascosto l'obiettivo di giocare in Premier League un giorno.

L'Arsenal non giocherà la Champions League il prossimo anno ma potrebbe aprire le porte della Premier a Lozano: il Chucky è costato al Napoli più di 40 milioni nell'estate del 2019 e ha un contratto con il club di Aurelio De Laurentiis fino al 2024, gli inglesi sarebbero pronti a puntare proprio sulla non lontana scadenza contrattuale. Il Chucky non è intoccabile - come anche tutti gli altri calciatori - ma per convincere il club azzurro servirà almeno avvicinare la cifra spesa tre estati fa.