Lozano convocato dal Messico: giocherà tre partite di qualificazione

La sfida con la Salernitana è un rebus, ma se anche si giocasse per Hirving Lozano ci sarebbe comunque la necessità di andare via in fretta. L'esterno del Napoli, infatti, è atteso da un nuovo volo per il Messico - era rientrato in Italia solo la scorsa settimana dopo l'isolamento e il Covid in patria - per rispondere alla chiamata della sua nazionale.

Il Messico, infatti, ha inserito Lozano nella lista di nuove convocazioni per la prossima sosta nazionali di fine mese. Saranno tre gli impegni della nazionale tricolore verso il prossimo Mondiale in Qatar 2022: Giamaica, Costa Rica e Panama, tre sfide in una settimana che metteranno alla prova anche il calciatore del Napoli, atteso poi dal ritorno in Italia per la trasferta dei suoi a Venezia.