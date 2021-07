Lozano, l'infortunio è terribile ma le sue condizioni sono buone

Le rassicurazioni sulle condizioni di Hirving Lozano, dopo l'infortunio subito nel match di Golden Cup giocata in nottata con il Messico contro Trinidad Tobago, sono arrivate direttamente dal Napoli. «Le condizioni del Chucky non destano preoccupazioni e nelle prossime ore sarà sottoposto anche a risonanza magnetica. Il medico sociale del Napoli, dottore Canonico, è in costante contatto con lo staff medico messicano per ricevere aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante azzurro».

Lozano si è scontrato con il portiere avversario in uscita: è stato colpito al volto e ha subito una ferita all'occhio sinistro: il messicano è stato immediatamente trasportato all'ospedale in Texas dove ha trascorso la notte in osservazione. Il Chucky è stato sottoposto a intervento chirurgico per la ferita all'occhio. Attimi di grande paura vissuti sul campo con Lozano che ha perso i sensi dopo il duro colpo subito, poi però la situtazione si è rasserenata. Il responsabile dello staff medico azzurro, il dottore Raffaele Canonico, è stato subito a stretto contatto con i medici messicano per seguire lo sviluppo della situazione e le condizioni di Lozano e con il passare delle ore c'è stata sempre maggiore rassicurazione.

Da verificare ora quanto tempo Lozano dovrà stare a riposo avendo subito anche un colpo alla testa nello scontro con il portiere e quando è uscito dal campo in barella indossava un collare protettitivo: la nazionale messicano su twitter ha subito dopo l'infortunio comunicato che Lozano era «stabile e cosciente». Dovrebbero essere due le settimane di stop per il messicano che quindi dovrebbe finire qui la Golden Cup per poi riprendere la preparazione direttamente con il Napoli a Castel di Sangro.