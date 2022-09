Lozano allo United già a gennaio? Prima Ten Hag deve cedere

Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero il Manchester United su Hirving Lozano, esterno offensivo del Napoli che ha un contratto fino al 2024 e sta cercando ancora continuità sotto la guida di Luciano Spalletti. Secondo il Daily Express, i Red Devils ci stanno pensando non solo per la fine della stagione in corso ma anche per la sessione di trasferimenti di gennaio.

Un'offerta arriverà? Sicuramente il club inglese proverà i primi approcci con la nuova agenzia che gestisce gli affari di Lozano dopo la scomparsa di Raiola - agente che lo portò a Napoli nel 2019 - ma prima lo United deve provare a cedere: Rashford, Sancho e Martial non sono sicuri del posto con Ten Hag, mentre sullo sfondo resta il capitolo Cristiano Ronaldo, con la valigia da un po' di mesi ma ancora alla ricerca di una nuova realtà a Manchester.