Lozano vince ancora col Messico: 70 minuti in campo per il Chucky

Notte in campo per il Messico di Hirving Lozano, contro El Salvador per l'ultima gara di questa sosta delle nazionali. La squadra del Tata Martino si è imposta con un netto 2-0 in trasferta e ha portato a casa tre punti fondamentali per restare al primo posto del maxi-girone di qualificazione al Mondiale.

Titolare ancora una volta Hirving Lozano: l'esterno del Napoli - che tornerà in città solo domani - non è andato in gol ma è rimasto in campo per 70 minuti prima della sostituzione.