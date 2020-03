© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza occasioni e senza certezze. Il presente di Hirving Lozano sembra complicato, ma anche il futuro in azzurro non riserva troppi sorrisi per ora. Dalla Spagna, nel frattempo, continuano a rimbalzare voci di una sua probabile cessione a fine stagione: resta l'la squadra più interessata a lui, conferma Fichajes, con il nome di Lozano finito sul taccuino diLEGGI ANCHE Il Coronavirus non ferma il Napoli: tutti in vacanza prima del rientro Il Napoli , fanno sapere, non direbbe no ad una cessione, a patto di non perdere troppo nell'investimento fatto un anno fa per il messicano, arrivato in azzurro per una cifra superiore ai, acquisto più caro nella storia del club ad oggi. Sull'esterno voluto darestano anche gli occhi della Premier:probabile destinazione, West Ham molto interessato.