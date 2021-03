Maksimovic verso la Premier: ha già l'accordo con il West Ham

Il contratto in scadenza non verrà rinnovato, così tra pochi mesi finirà l'avventura di Nikola Maksimovic in maglia Napoli. Il serbo potrà godersi, molto probabilmente, il futuro in Premier League: secondo quanto riportato da TodoFichajes, infatti, per Maksimovic si apriranno le porte inglesi a fine anno, il difensore serbo ha già un accordo con il West Ham di David Moyes per il post-Napoli.

Il nome di Maksimovic era stato tra i primi di Moyes per rinforzare il club inglese nella prossima stagione. Il serbo, in scadenza, poteva essere un'occasione buona per tante squadre inglesi ma il West Ham sembra aver anticipato tutta la concorrenza. L'avventura azzurra di Maksimovic - 30 anni il prossimo novembre - si concluderà dopo cinque stagioni a Napoli.

