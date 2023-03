Mancini aspetta Raspadori: «Anche se a Napoli non gioca»

Giacomo Raspadori spera di poter tornare in campo quanto prima. L'infortunio alla coscia di qualche settimana fa lo ha messo ko sia per il Napoli che per l'appuntamento con la nazionale del prossimo 23 marzo.

Il ct Roberto Mancini, però, lo aspetta speranzoso: «Confido nel recupero di tutti, Raspadori è diventato un giocatore decisivo per noi anche se a Napoli gioca e non gioca».

Le parole del ct sono per uno dei pupilli del suo corso. Mancini ha voluto fortemente Raspadori in nazionale all'ultimo Europeo, poi vinto. L'Italia ripartirà ora dalla sfida all'Inghilterra proprio al Maradona tra qualche giorno: «Napoli è perfetta per questa partita. Troveremo una città nel pieno dell’entusiasmo. E siccome il gruppo non è facile bisogna partire bene» ha concluso il ct.