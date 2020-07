© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una brutta notizia per il Napoli e per, che sabato contro il Sassuolo avevano dovuto fare a meno durante il match di Kostas Manolas , che era uscito per infortunio nel finale di gara. Il difensore greco si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato l'infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro, come comunicato dal sito ufficiale azzurro.Nei prossimi giorni, il difensore azzurro si sottoporrà alle terapie previste e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. La speranza di Gattuso e del club è di averlo a disposizione per l'importante partita del 8 agosto contro ilin. Per il resto, l'allenatore azzurro ha il gruppo al completo in vista del match a Milano contro l'Inter di domani sera.