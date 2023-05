Lanzini svincolato dal West Ham, il Napoli è alla finestra

Sta per chiudersi dopo otto stagioni l'esperienza di Manuel Lanzini al West Ham. Il fantasista argentino si libererà a fine campionato dal contratto con gli Hammers e ora cerca nuove squadre: e tra le squadre interessate all'affare - sarà free agent - secondo Espn ci sarebbe anche il Napoli.

Il club di Aurelio De Laurentiis è sempre interessato a occasioni economiche di mercato come quella legata a Lanzini, che però non sembrerebbe il profilo ideale per gli azzurri: 30 anni compiuti a febbraio, l'argentino può fare da trequartista o centrocampista offensivo, ma l'età non combacia con quelle preferite dal club. Nell'ultima stagione l'argentino - su cui ci sarebbero anche Roma e Aston Villa - ha messo insieme 22 presenze con anche 3 gol.