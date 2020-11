La corsa in ospedale non è bastata a salvare Diego Armando Maradona dall'arresto cardiorespiratorio che ha tolto la vita al Pibe de Oro. Nelle ultime ore, in Argentina, è spuntato fuori anche l'audio della telefonata che Leopoldo Luque - medico personale di Diego che aveva operato il Diez a inizio novembre per l'edema al cervello - ha fatto al 911, chiedendo una ambulanza per l'ex stella del calcio argentino.

«Salve, può mandare un’ambulanza urgentemente al quartiere di San Andrés? Presicamente alla Calle Italia. È un quartiere chiuso, nel lotto 45, da quanto mi dicono c'è una persona che è in arresto cardiorespiratorio» insiste Luque all'operatrice del 911 che ha raccolto la telefonata. Il nome di Maradona, però, non viene mai pronunciato dal medico: «Io sono Leopoldo Luque, ad avere bisogno di un'ambulanza è un uomo di 60 anni» si conclude la telefonata.

💥 ÚLTIMA HORA | Sale a la luz la llamada de Leopoldo Luque al 911 tras el paro cardiorespiratorio de Diego Armando Maradona 🎧 @OpinionFrontal pic.twitter.com/xz3GUNOrsV — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 27, 2020

