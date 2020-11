Un incredibile omaggio nella notte napoletana. Dries Mertens, dopo la gara contro il Rijeka, ha voluto omaggiare il ricordo di diego Maradona e si è recato al murales del diez presente ai quartieri spagnoli, lì dove da qualche mese è presente anche un ricordo per il suo record di gol in maglia Napoli. Il belga ha lasciato sul posto dei fiori per la memoria di Diego.

Ultimo aggiornamento: 09:51

