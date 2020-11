«Diego era sfatto, frantumato, disperato da anni». Queste le parole di Giampiero Mughini rilasciate ieri sera a Rete 4 e che hanno fatto infuriare i napoletani in rete. Il commentatore Mediaset ha coosì parlato di Maradona nelle ore successive alla sua morte: «Le ultime immagini sono immagini raccapriccianti dal punto di vista umano e lo dico con commozione. Ma era un essere sfatto per le sue abitudini e ora lo facciamo diventare un santo, ma no. Un grande atleta sì, ma molto drammatico e contraddittorio».

«La povertà d'animo di gente come mughini, cruciani e compagnia» tanti sono i messaggi come questi dei napoletani in rete. a difesa di Diego Maradona e della sua storia. «Mughini è sfatto senza neanche la possibilità di dare la colpa alla droga» o ancora «E che oggi i vari Cruciani, Mughini, Gasparri parlino a vuoto su #Maradona. E parlino tanto, mi raccomando. Dimostrino loro stessi al “mondo” che, anche nel giorno della morte, non rispetterebbero nemmeno la loro madre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA