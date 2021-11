Maradona, la statua è quasi pronta: «Allo stadio prima della Lazio»

«Confermo che la statua per Diego verrà svelata prima di Napoli-Lazio», queste le parole di Stefano Ceci, amico di Diego Armando Maradona che conferma la data in cui una statua per l'ex campione argentino sarà posta a Fuorigrotta. «Sarà posta all'interno dello stadio, prima della partita ci sarà questo omaggio che faccio alla città e ai napoletani. La statua farà il giro della pista d'atletica e troverà posto nello spogliatoio, dove si incontrano le squadre con la terna arbitrale. Avrà le misure originali di Diego».

Tiene banco ancora la questione ereditaria del Diez. «Ho tutti i diritti, ho un contratto di quindici anni rinnovabile per altri dieci firmato da Diego con tanto di avvocati, notaio e postilla delle ambasciate» ha continuato Ceci a Radio Kiss Kiss. «Ho firmato un contratto col Napoli per l'immagine sua sulla maglia. Il contratto stabilisce che il 50% degli introiti andava a Diego e post-mortem agli eredi e già lo sto facendo con contratti arretrati».