In vista del suo 60° compleanno, Diego Armando Maradona si racconta alle pagine di France Football. La rivista internazionale pubblicherà una intervista all'ex Pibe de Oro nel weekend, ma nel frattempo ha regalato qualche anticipazione agli appassionati. «Un regalo per i 60 anni? Vorrei segnare ancora all'Inghilterra. Stavolta, però, con la mano destra» dice con un sorriso Diego.

LEGGI ANCHE La Real Sociedad saluta il Napoli: «Giovedì vedrete la nostra cazzimma»

Maradona ha anche raccontato di quando fu a un passo dal lasciare Napoli per Marsiglia. «Ferlaino mi disse che mi avrebbe lasciato libero se avessimo vinto la Coppa Uefa. I dirigenti del Marsiglia vennero anche a Milano per accordarci, ma dopo averla vinta il presidente del Napoli si tirò indietro e non si concretizzò l'affare» ha spiegato. «Oggi adoro Messi e Cristiano Ronaldo: loro due sono troppo più forti degli altri», ha concluso Diego.

© RIPRODUZIONE RISERVATA