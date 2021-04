Maradona, la visita di Montervino: l'ex capitano al murales di Diego

È stato uno dei "nuovi" idoli, Francesco Montervino, il centrocampista pugliese che si è ritrovato ad essere faro del nuovo Napoli nell'era De Laurentiis. Mai dimenticato dai tifosi napoletani per la maglia azzurra vestita per tutta la scalata dalla C alla A tra il 2004 e il 2009, Montervino ha fatto visita anche al murales dedicato a Diego Armando Maradona ai quartieri spagnoli, posando con una maglia dell'ex argentino del Napoli.

LEGGI ANCHE Hysaj al Psg da Neymar e Mbappé: è pronta l'offerta di Leonardo