Mario Rui vuole restare a Napoli: «Qui anche se arriva Emerson»

«Per me Mario Rui resta a Napoli. Quest'anno si è espresso al di sotto delle sue aspettative, non aveva ottimi rapporti con Gattuso e per questo non si è espresso ai suoi livelli. Ma resterà al Napoli, ha ancora quattro anni di contratto e può essere ancora titolare in azzurro». Queste le parole di Mario Giuffredi, agente del terzino portoghese che è in bilico per il mercato estivo.

«È più facile che vada via l'anno prossimo dopo una grande stagione, perché vogliamo andar via da Napoli eventualmente lasciando un buon ricordo» ha continuato Giuffredi a Piuenne. «Lui e Gattuso si sono beccati spesso. Si mandavano a quel paese un giorno sì e uno no. Emerson Palmieri? Può arrivare chiunque, lui resta a Napoli perché si giocherà le sue carte, si giocherà una maglia da titolare con chiunque».