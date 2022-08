Mario Rui e il nuovo Napoli: «Siamo più giovani ma ambiziosi»

«È un Napoli molto più giovane, però con le stesse ambizioni dell’anno scorso» dice Mario Rui, capitano in pectore di una squadra che ha bisogno di aggrapparsi anche ai veterani per ritrovare certezze. «Siamo arrivati terzi lo scorso anno, vogliamo migliorarci sempre e l’obiettivo è restare lì davanti in campionato, mentre in Champions vogliamo superare la fase a gironi».

«Spalletti lo conosco da un po’ di anni e non è mai cambiato. Ogni giorno ci stimola dicendo di provare a portare a casa un trofeo», ha continuato il terzino portoghese parlando ai microfoni di Sky Sport. «Molta gente ci dà già per spacciati, questo sarà uno stimolo in più per fare meglio. È quello che cercheremo di fare e che faremo», ha concluso.