Mario Rui, il fattore del Napoli: tre sconfitte su tre senza il portoghese

Non è una diretta conseguenza: perché con Mathias Olivera titolare il Napoli ha saputo vincere tante partite in questa stagione. Ma quando gli azzurri di Luciano Spalletti incontrano l'amaro sapore della sconfitta, allora Mario Rui in campo non c'è mai. È capitato anche ieri sera contro la Lazio: il terzino azzurro era squalificato e non è andato in campo nella sconfitta contro i biancocelesti, la prima tra le mura interne del Maradona in questa stagione.

Era già capitato in stagione: nelle tre sconfitte del Napoli fin qui nell'anno, infatti, il portoghese non è mai andato in campo. Già lo scorso novembre, a Liverpool contro i Reds nell'ultima gara del girone di Champions League, Mario era rimasto in panchina per far spazio al compagno Olivera. Stessa scelta - un po' a sorpresa però - a Milano alla ripresa del campionato a gennaio contro l'Inter.