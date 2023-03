Napoli-Lazio, Spalletti difende i suoi: «Non li abbiamo sottovalutati»

Crolla il Napoli di Luciano Spalletti: contro la Lazio al Maradona arriva la seconda sconfitta in stagione per gli azzurri, la prima tra le mura interne: «Abbiamo avuto meno qualità del solito, il palleggio era sporco e abbiamo forzato le uscite laterali» le parole dell'allenatore toscano al termine del match «Siamo stati poco pazienti e abbiamo cercato poco Lobotka in mezzo al campo, per poter attaccare anche centralmente, pur avendo le opportunità. La traversa? Abbiamo sbagliato il pari e siamo stati ingenui sul gol di Vecino: gli faccio i complimenti, è un gran calciatore».

«È una partita che è andata storta, da domani riprenderemo a lavorare. Nel secondo tempo qualcosa ci è riuscito meglio ma per la qualità che abbiamo potevamo fare qualcosa in più» ha ammesso Spalletti analizzando la sconfitta inaspettata ai microfoni di Dazn «Mi aspettavo questa Lazio qui: hanno un modo di giocare molto chiaro, sono un blocco sempre unito, quando abbiamo superato la metà campo potevamo superare la loro difensiva ma abbiamo fatto scelte sbagliate. Ci può stare, ho visto disponibilità e voglia in campo e questo è fondamentale. Non c'è stata presunzione da parte nostra».