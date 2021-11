Mazraoui si offre al Napoli: «Potrei andare via dall'Ajax»

Un occhio al campo e l'altro al mercato. Il Napoli non perde mai di vista i suoi obiettivi, uno di questo potrebbe essere Noussair Mazraoui, difensore che si sta mettendo in mostra in Olanda con la maglia dell'Ajax. «Stiamo negoziando il rinnovo di contratto in questo momento. Bisogna vedere come andrà a finire, chiaro che più tempo passa e più sarà difficile trovare un accordo» ha detto il calciatore 23enne.

«Sono aperto a rinnovare il contratto, l'ho detto anche al direttore sportivo ma questo non basta» ha continuato il talentuoso algerino, come riportato dai media in Olanda. «Sono qui da tantissimi anni, ora ne ho 23 e la tentazione di fare qualcosa di nuovo c'è, non sto dicendo che deve accadere in questa stagione, ma di certo non passerà molto tempo. Ho fatto tutto presente in modo onesto alla società».