Inviato a Dimaro Folgarida

Il pericolo, al solito, viene da Oltremanica. Perché pericolosi emissari hanno pronta l'offerta per una stella fino ad adesso considerata intoccabile: Kvaratskhelia. Il Newcastle, dopo Tonali, pensa di nuovo a pescare in serie A e punta l'esterno georgiano, eletto miglior calciatore del nostro campionato. Operazione che il club inglese che dall'ottobre 2021 è diventato proprietà del Fondo per gli investimenti pubblici (PIF) dell'Arabia Saudita vuole concretizzare dopo aver sfoltito la rosa.

APPROFONDIMENTI Faraoni, il primo colpo per la difesa: scatto per Karlsson se partirà Lozano Napoli-Itakura, il Borussia chiude: «Non vogliamo cedere più nessuno»

Trema il Napoli, dunque, anche perché la «proposta super indecente» potrebbe anche arrivare per l'altra stella azzurra. Non solo Osimhen, quindi, con il Psg che non ha alcuna intenzione di spingersi ai "duecentini" della valutazione presidenziale (ma Luis Enrique lo ha piazzato in cima alla lista dei suoi desideri). Ma per Kvara, De Laurentiis ha tenuto sempre sbarrate le porte. Chiaro che tutto dipende dall'offerta: per il momento, gli intermediari sauditi parlano di una cifra attorno ai 90 milioni di euro. Ora le cose sono due: De Laurentiis chiuderà sul nascere ogni trattativa o proverà a scatenare un'asta. Di sicuro, è un'estate caldissima, perché questi club-Stato possono mettere le mani praticamente ovunque senza badare a cifre. Kvara ha 4 anni di contratto ed è pronto a rinnovare, con adeguamento del suo ingaggio. Ma le vie del mercato, si sa, sono infinite. Ieri De Laurentiis ha preso parte (a distanza) all'assemblea di Lega per i diritti tv. Ancora, nulla di definito.

Cambiano gli uomini, ma non le strategie: il Napoli vende prima di comprare. E il monte ingaggi non supererà gli 80 milioni di euro anche in questa "nuova era". Dunque, Kim. Tutto fatto con il Bayern ma resta un groviglio incredibile di percentuali (compresi dei bonus da riconoscere al club coreano che lo ha formato) che fa cambiare di continuo l'entità dell'importo della clausola rescissoria da versare al Napoli. I circa 50 milioni di euro verranno destinati solo in parte al nuovo difensore. I nomi sono tre: Go Itakura giapponese del Borussia Mönchengladbach, l'inglese di origini ucraine Maximilian Kilman del Wolverhampton e il difensore brasiliano della Roma Roger Ibanez. Le relazioni di Micheli, il capo scouting sempre più al centro delle operazioni di mercato, lasciano intendere che il prediletto possa essere Itakura. Ma ci vuole ancora pazienza. Così come ce ne vuole per capire il destino di Zielinski e Lozano: col passare delle ore, è chiaro che De Laurentiis considera ai titoli di cosa l'avventura napoletana del messicano. Anche perché si aspettava una migliore risposta commerciale dall'operazione con il Chucky. In ogni caso, Lozano rischia seriamente di finire fuori rosa se non dovesse essere trovata una soluzione.

Pesa anche il suo ingaggio da 4,5 milioni netti. Stessa sorte per Zielinski: ha posto come prima scelta la Lazio di Sarri ma l'Al Ahli lo ha distratto, e non poco, dalla sua intenzione principale. De Laurentiis vuole cambiare: c'è Samarzdic dell'Udinese ma sopratutto è incantato da Gabri Veiga del Celta Vigo anche se c'è la concorrenza di Arsenal e Chelsea. Veiga e il Napoli si sono parlati in primavera. Joe Barone sa che se parte Castrovilli, De Laurentiis è pronto a fare la sua offerta. Sul fronte orientale, sempre due piste: Hwang In-beom, centrocampista dell'Olympiacos, e Hong Hyun-seok, stesso ruolo ma in forza al Gent. Giuffredi, l'agente di Di Lorenzo, prepara il blitz a Dimaro per chiudere il rinnovo del capitano (firma fino al 2027) e l'arrivo di Faraoni come suo vice. Resta Gollini come vice di Meret: prestito a 700mila euro con obbligo fissato a 6,5 milioni.