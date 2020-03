LEGGI ANCHE

in ansia per Alex Meret , il portiere azzurro che, dopo il primo stop di ieri, anche oggi ha svolto lavoro differenziato in palestra e terapie e non si è allenato con il gruppo di. Il club ha voluto precisare la situazione con un comunicato dal sito ufficiale.«Il portiere presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui» si legge dal comunicato del Napoli . Meret non gioca con gli azzurri da inizio febbraio, scalzato danelle gerarchie di Gattuso nelle ultime settimane.