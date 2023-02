Meret carica il Napoli: «Con la Cremonese per la rivincita»

«Ci è andata male in Coppa e adesso ci vogliamo prendere una rivincita». Alex Meret suona la carica, contro la Cremonese il Napoli deve rifarsi dopo la delusione in Coppa Italia: «C'è tantissimo entusiasmo e viviamo un ottimo momento. Abbiamo un grande vantaggio ma pensiamo partita per partita senza pensare a lungo termine. Se la prepariamo bene e giochiamo come sappiamo allora domenica potremmo fare una grande gara».

«Luciano Spalletti è un maestro a tenerci sempre sul pezzo e pronti a dare il massimo sia in allenamento che in partita» ha detto a Radio Kiss Kiss. «Ci sta dando tanto dal punto di vista psicologico perchè siamo consapevoli di avere un grande vantaggio ma le partite che mancano sono tante e un episodio può cambiare tutto. C'è grande attenzione e maturità e sappiamo gestire le partite. Questo è un passo avanti che abbiamo fatto rispetto allo scorso anno». All'orizzonte anche la gara contro l'Eintracht: «La Champions è una competizione con squadre difficili. Il nostro percorso ha stupito tutti e c'è grande entusiasmo. Proveremo quello che abbiamo fatto nel girone e andare il più avanti possibile».