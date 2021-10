Meret e il Napoli più lontani, l'agente: «Valuteremo il progetto»

«Il punto non è se gioca titolare o meno, ma il progetto sportivo che possa andar bene ad Alex». Così Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha parlato a margine della riunione Assoagenti di scena a Milano. «Noi siamo in contatto quasi quotidiano con il Napoli e con il suo direttore Giuntoli, c’è un dialogo sereno con tutti. Nel momento in cui rinnovi, lo fai perchè sei contento di farlo e stai bene in quel club: non è solo per l’aspetto economico, ma anche per capire che tipo di progetto fai».

«Se firmi per cinque anni, tecnicamente puoi restare per cinque anni in quel club, per questo il rinnovo è una eventualità da valutare attentamente» ha continuato Pastorello. «Il dualismo con Ospina non aiuta, Spalletti ha due portieri molto forti a disposizione. Sono ottimista ma è normale che prima di fare un rinnovo dobbiamo valutare anche le prospettive consequenziali al rinnovo stesso».