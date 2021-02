Torna a farsi vedere dai tifosi Dries Mertens. Il belga del Napoli, dopo la disavventura di sabato scorso di rientro in Belgio, si sta allenando al Centro Move To Cure per la caviglia sinistra infortunata un mese e mezzo fa contro l'Inter. Mertens si allena duramente - come mostrato in un video condiviso via social - in attesa di poter completare il nuovo ciclo di terapie. Rientrerà a Napoli nel weekend.

Ultimo aggiornamento: 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA