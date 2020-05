LEGGI ANCHE

C’è Dries Mertens nei sogni dell’Inter, ma i nerazzurri dovranno pazientare ancora un po’ se vogliono portarsi a casa il belga in vista del prossimo anno. Il contratto in scadenza è un’occasione ghiotta pere Marotta con unin partenza e un Sanchez da rimpiazzare, il club è pronto a investire sull’azzurro per i prossimi due anni, ma l’ultima parola sembra poter essere ancora dele di Gattuso non vorrebbe lasciarlo andare, lo ha già comunicato al club, la società sa bene anche che sostituire uno come- il migliore cannoniere della storia del club insieme a- non è cosa da poco. E vederlo andar via per una diretta concorrente farebbe male anche ai tifosi che negli ultimi anni hanno dovuto salutarne tanti di punti di riferimento. Proprio per questo un ultimo faccia a faccia nei prossimi giorni,permettendo, potrebbe essere l’ancora di speranza per tanti napoletani che ancora aspettano il sì di Dries per il prossimo anno.Allontanate, dunque, almeno per ora tutte le voci che volevano imminente il passaggio diall’Inter, che pure pressa. L’offerta economica è buona e sembra aver superato nelle alternative quella del Chelsea , l’altra rivale per il cartellino del belga grazie alle volontà di. Le distanze economiche tra offerta napoletana e quella interista non sono incolmabili, così come quelle tra il calciatore e la società. Nonostante una stagione travagliata e un finale ancora da scrivere.