Mertens, ottobrata napoletana: si gode il mare tra Costiera e Capri

La pausa del Galatasaray è l'occasione giusta per tornare a Napoli e godersi questo avvio di autunno che sa ancora d'estate. Dries Mertens è tornato in città la scorsa domenica, sta approfittando di queste ore a Palazzo Donn'Anna per recuperare quelle giornate estive non vissute, perché in Turchia con la nuova squadra. L'ex attaccante azzurro con alcuni amici si è goduto il mare ieri e oggi, con Kat e Ciro Romeo tra la costiera e Capri.