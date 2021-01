Mattinata di terapie a Castel Volturno per Dries Mertens. Il belga ha ricevuto attenzioni da un fisioterapista "speciale" come Lorenzo Insigne. «Stai tranquillo Dries, così domenica giochi sicuro» le parole del capitano azzurro mentre opera sulla caviglia sinistra malandata del compagno. Mertens manca in campo dalla gara contro l'Inter e si spera possa rientrare domenica con la Fiorentina prima della Supercoppa.

Ultimo aggiornamento: 16:10

