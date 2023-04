Milan-Napoli, messaggio ultras: «L'onore ha un senso»

Milan-Napoli è già cominciata. Anche per i tifosi. All'esterno dello Stadio Maradona gli ultras azzurri hanno già mostrato uno striscione in vista del match di mercoledì in Champions League: «Milano ultras, l'onore ha un senso anche tra nemici» le parole del manifesto firmato Curva A. Dopo il match di campionato di qualche giorno fa, i tifosi organizzati rossoneri avevano espresso solidarieta verso i colleghi con un messaggio contro Aurelio De Laurentiis.