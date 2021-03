Napoli, Lozano corre verso il Milan: solo terapie e palestra per Petagna

L'obiettivo di Hirving Lozano è chiaro: recuperare per il match di domenica sera a Milano contro il Milan. Il Napoli e Gattuso sperano di averlo a disposizione almeno tra i convocati, anche oggi l'esterno messicano ha svolto terapie, lavoro personalizzato in campo e una prima parte di seduta in gruppo, che fa ben sperare in vista dei prossimi giorni.

Difficile, invece, rivedere presto l'altro infortunato di lungo corso: per Andrea Petagna questa mattina a Castel Volturno terapie e lavoro personalizzato. L'attaccante azzurro è rimasto in palestra e non è ancora rientrato in gruppo. Petagna è assente dallo scorso 13 febbraio contro la Juventus e ha saltato le ultime quattro sfide azzurre in campionato.

