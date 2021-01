È ufficiale ormai da qualche ora, ma da Marsiglia arrivano solo parole d'amore per Arkadiusz Milik, l'attaccante polacco che ha ormai lasciato Napoli per la Francia, dove giocherà per il prossimo anno e mezzo. «Sono molto soddisfatto perché abbiamo portato uno dei migliori giocatori al suo posto in Europa» le prime parole di Pablo Longoria, direttore sportivo del club francese che ha insistito con il Napoli nelle ultime settimane per poter chiudere l'affare.

«Arek è un ottimo giocatore. Stiamo dimostrando l'ambizione del club e vorrei ringraziare Frank McCourt e Jacques-Henri Eyraud per la determinazione dimostrata nell'accordo» ha detto Longoria al sito ufficiale marsigliese. «Ci siamo impegnati per un trasferimento così importante in un periodo difficile. Grazie al club per la sua ambizione e al giocatore per la sua disponibilità a venire qui. Milik ha qualità tecniche e fisiche, ha una buona capacità di finire le azioni. Ha dimostrato di avere personalità al Leverkusen da giovanissimo, all'Ajax e anche più recentemente con il Napoli in Champions League o con la Nazionale».

