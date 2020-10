LEGGI ANCHE

Assume ancora di più i contorni di un giallo la situazione relativa a Arkadiusz Milik , l'attaccante polacco che è rimasto anonostante una situazione da separato in casa col club. Tra le squadre accostate alla punta napoletana anche la, ipotesi sfumata nelle ultime ore di mercato dopo gli affari mancati già con Juventus prima e Roma poi.«La situazione diè sempre stata molto chiara da parte del calciatore. Voleva rimanere e alla fine l'ha ottenuto» ha chiarito quest'oggi in conferenza stampa, direttore sportivo dei viola. «Non ha mai detto no alla, ha detto no al mercato, piuttosto. Quello che vuole fare non lo so ma ha deciso di dire no al mercato».