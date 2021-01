Sì alla rivendita, ma no ai 15 milioni richiesti. Il Marsiglia prova a stringere per Arkadiusz Milik, l'ultima carta rimasta nel mazzo dei francesi e, secondo quanto riportato da Sky Sport nelle scorse ore, potrebbe dire sì alla richiesta del Napoli di inserire nell'eventuale affare una percentuale sulla futura rivendita del polacco, che ritroverebbe il Ligue 1 la continuità sperata.

A tenere ancora lontane le parti, però, resta la richiesta alta che il Napoli fa per il suo attaccante, che si attesta sui 15 milioni di euro. Una cifra che il Marsiglia non vuole raggiungere: il club francese si sarebbe spinto fino a 7-8 milioni di euro per prelevare Milik in questa sessione invernale di mercato.

