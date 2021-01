Arkadiusz Milik e il Marsiglia si avvicinano. Il club francese continua nelle trattative per il calciatore del Napoli rimasto bloccato in azzurro la scorsa estate. Secondo quanto riportato da Sky, l'ultima proposta del Marsiglia arriva a complessivi 9 milioni di euro, una cifra che però è ancora distante dai 15 che la squadra di De Laurentiis chiede per far partire Arek.

Il calciatore - che ieri ha approfittato del pranzo di squadra per restare insieme con i compagni - spera che le parti possano venirsi incontro negli ultimi quindi giorni di mercato invernale. Il Napoli vuole aggiungere ai 9 milioni anche alcuni bonus da versare più una percentuale sulla eventuale futura rivendita di Milik che direbbe sì al Marsiglia questo inverno.

