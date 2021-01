In attesa dell'ufficialità, Arkadiusz Milik posa già con la sua nuova maglia. Il polacco a breve diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Marsiglia e in Francia vestirà la numero 19. Non è ancora stata comunicata l'ufficialita dai due club ma dagli ambienti del calciatore è già spuntata questa sua prima foto da calciatore del Marsiglia.

