Marsiglia e Atletico Madrid non dimenticano Arkadiusz Milik, l'attaccante polacco del Napoli in uscita ormai da diversi mesi. Ma il Napoli non dimentica il costo del cartellino dell'azzurro che, seppur in scadenza, non sarà svenduto dal club di Aurelio De Laurentiis, che aveva speso 32 milioni di euro per assicurarselo nell'estate del 2016.

Come riportato da Sky Sport, il polacco viene valutato ancora almeno 15 milioni dal Napoli in questa finestra di mercato invernale, una cifra che è irrinunciabile per gli azzurri. Da qui il doppio rifiuto alle offerte arrivate nelle ultime ore da Francia e Spagna. Giuntoli potrebbe abbassare la cifra ad un massimo di 12 milioni, ma solo inserendo una novità nella formula della cessione: una percentuale - molto importante - sulla futura rivendita del calciatore.

