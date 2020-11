A gennaio arriverà il momento di cambiare maglia e la nuova, per Arkadiusz Milik, avrà probabilmente i colori della Premier League. Secondo quanto riportato dai report dei tabloid inglesi, infatti, nelle ultime settimane ci sarebbe stato un riavvicinamento tra Newcastle e Napoli per info circa il futuro dell'attaccante polacco mai andato in campo in questa stagione con gli azzurri.

LEGGI ANCHE Milan, la sfida di Saelemaekers: «Vinciamo a Napoli per Pioli»

Nella scorsa finestra di mercato estiva, infatti, il Newcastle aveva provato a inserirsi nella corsa a Milik ma senza troppo successo. Il proprietario Mike Ashley, sempre alle prese con la cessione della maggioranza delle quote della società, avrebbe però individuato insieme con la sezione sportiva del club il nome di Milik come tra i più interessanti per rinforzare la squadra a gennaio dopo una proposta da 25 milioni rifiutata dal Napoli ad agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA