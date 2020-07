LEGGI ANCHE

C'è anche Lucas Moura tra le pedine che potrebbero essere inserite dal Tottenham nell'offerta al Napoli per. Secondo il Daily Mail, il club inglese pensa al polacco per affiancare o eventualmente sostituireil prossimo anno e sa di poter fare breccia nei cuori dei dirigenti azzurri inserendo nell'affare anche il fantasista brasiliano.Lucas è stato infatti già un'idea delnello scorso mercato estivo ma strapparlo aldiventava complicato per la presenza diche mai l'avrebbe lasciato andare. Con Mourinho in panchina, ora, tutto è diverso e anche il brasiliano potrebbe lasciare Londra. Per i media inglesi, però, resta comunque complicato convincere Milik : il polacco sarebbe più attratto dall'opzioneper poter restare in Italia e competere ad alti livelli ine campionato.