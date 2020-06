LEGGI ANCHE

Terribile lutto per, nelle scorse ore è morta Francesca, la sorella dell'allenatore azzurro ricoverata da inizio febbraio a Varese dopo un malore. La donna, 37 anni, si era sentita male durante la sfida a Genova tra Sampdoria e Napoli, il 3 febbraio scorso, con Gattuso precipitatosi da lei subito dopo il match.La sorella di Gattuso abitava a Gallarate, provincia di Varese, dove risiede da anni la famiglia dell'allenatore napoletano visti i precedenti rossoneri. La notizia è arrivata a Gattuso proprio durante uno degli allenamenti che il Napoli sta portando avanti a Castel Volturno per il rientro in campionato.