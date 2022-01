Morto Di Marzio, il tweet del Napoli: «Indimenticabile allenatore azzurro»

Lutto nel mondo del calcio. È scomparso in queste ore Gianni Di Marzio, l'indimenticato ex allenatore azzurro che aveva scoperto per primo il talento di Diego Armando Maradona e che era rimasto a lungo nel cuore di tutti i tifosi. Anche il Napoli ha voluto ricordarlo: «Il presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra».

