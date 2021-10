Napoli, 12 azzurri in Nazionale: convocato anche Lobotka

La semifinale di Nations League vedrà protagonisti i tre italiani del Napoli, che ieri sera hanno lasciato il gruppo azzurro per unirsi a quello della nazionale di Mancini. Meret, Di Lorenzo e Insigne affronteranno la spagna il 6 ottobre prossimo, ma in totale saranno dodici gli azzurri convocati in nazionale. Presenti anche Eljif Elmas (Liechtenstein-Macedonia del Nord 8 ottobre, Macedonia del Nord-Germania 11 ottobre), Amir Rrahmani (Svezia-Kosovo 9 ottobre, Kosovo-Georgia 12 ottobre) e Piotr Zielinski (Polonia-San Marino 9 ottobre, Albania-Polonia 12 ottobre) per le qualificazioni al Mondiale.

LEGGI ANCHE Napoli, Fabian festeggia il traguardo: «100 presenze, darò sempre tutto»

Viaggi lungo per i due sudamericani Ospina e Lozano chiamati da Colombia e Messico, in Africa ci andranno invece Frank Anguissa (Camerun-Mozambico 8 ottobre, Mozambico-Camerun 11 ottobre), Koulibaly (Senegal-Namibia 9 ottobre, Namibia-Senegal 11 ottobre) e Victor Osimhen (Nigeria-Repubblica CentroAfrica 7 ottobre, Repubblica Centrofrica-Nigeria 10 ottobre). Convocato anche l'infortunato Stanislav Lobotka, che sarà valutato dallo staff della Slovacchia.