Il Napoli saluta Amin Younes a titolo definitivo. Il calciatore tedesco-libanese, fino alla scorsa settimana all'Eintracht Francoforte in Germania, ha firmato un nuovo accordo definitivo con l'Al Ettifaq Club, squadra degli Emirati con cui ha sottoscritto un contratto fino al 2024. Il calciatore era ancora sotto contratto con il Napoli visto il prestito, poi revocato, in Germania.

