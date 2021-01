«Kalidou Koulibaly non è assolutamente in vendita. A meno che qualcuno non si presenti qui con 100 milioni di euro». Queste le parole di Aurelio De Laurentiis riportare in queste ore in Inghilterra da TalkSport. Al centro delle attenzioni sempre il difensore azzurro che avrebbe potuto cambiare squadra nelle ultime estati ma è rimasto a Napoli alla corte di Gattuso.

Non sono arrivate offerte utili a convincere il Napoli e non ne arriveranno nemmeno questo inverno, anche se Koulibaly piace sempre a club importanti di Premier come Manchester City, United, soprattutto al Liverpool che deve fare i conti con le tante assenze in difesa. Il Napoli non ha ricevuto proposte nemmeno per Nikola Maksimovic, altro elemento accostato dai media inglesi ai club di Premier e che sarà in scadenza la prossima estate con gli azzurri.

Ultimo aggiornamento: 11:51

