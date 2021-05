Il Napoli fuori dalla Champions, ADL saluta Gattuso: «Ti auguro successi»

«Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli».

Così Aurelio De Laurentiis saluta l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso che questa sera ha allenato per l'ultima volta il club azzurro non riuscendo a centrare la qualificazione Champions. Il contratto di Gattuso con il Napoli è in scadenza a fine giugno.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA Il Napoli butta via la Champions:nervi, paura e col Verona è... LA VOLATA CHAMPIONS Pioli e Pirlo vanno in Champions:Milan ok con Dea e Juve a Bologna IL DATO Napoli, gol da record al Maradona:ma non basta per la Champions

LEGGI ANCHE Verona, Juric contro Sky Sport: «Mancate di rispetto, vado via»