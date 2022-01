Stojanovic al Napoli, l'agente apre: «Ma non partirà a gennaio»

Petar Stojanovic non si muoverà a gennaio. «Il calciatore sta facendo molto bene al primo anno in Italia. Mi hanno contattato diverse squadre per lui ma il ds dell'Empoli è stato chiaro: a gennaio il giocatore non si muove quindi la cosa finisce lì» le parole dell'agente del calciatore, anche accostato al Napoli. «A lui piace attaccare e spingere nell'uno contro uno, le caratteristiche sono quelle di Di Lorenzo».

E se arrivasse la chiamata del Napoli? «Giuntoli conosce molto bene Stojanovic. Non so che abbia lui in testa ma ne abbiamo parlato diverse volte in passato. Al momento non c'è niente, a gennaio come ho detto sicuramente non si muoverà» ha spiegato Amir Ruznic a Radio Marte. «Stojanovic è in prestito, c'è obbligo di riscatto automatico in caso di salvezza. Da lì in poi si vedrà, nel calcio non si sa mai, può succedere di tutto».